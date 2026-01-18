ППО знешкодила 167 цілей під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 17-18 січня російські окупанти здійснювали терор українських міст та сіл 201 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 15 локаціях.
- Атака триває, не ігноруйте повітряну тривогу.
ППО звітує про результати своєї роботи
Цього разу ворожі дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим, Донецьк — ТОТ України.
Що важливо розуміти, близько 120 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на двох локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-