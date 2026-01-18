ППО знешкодила 167 цілей під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 167 цілей під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про результати своєї роботи

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 17-18 січня російські окупанти здійснювали терор українських міст та сіл 201 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 15 локаціях.
  • Атака триває, не ігноруйте повітряну тривогу.

ППО звітує про результати своєї роботи

Цього разу ворожі дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим, Донецьк — ТОТ України.

Що важливо розуміти, близько 120 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 167 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на двох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

втрати

