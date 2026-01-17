Українські захисники знешкодили 109 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 117 бойових зіткнень. Українські воїни продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 17 січня

Оперативна інформація станом на 22:00 17.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Російські загарбники завдали 66 авіаційних ударів, скинувши 163 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 3585 дронів-камікадзе та здійснили 2857 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 35 разів атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії. В деяких локаціях бої продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 109 окупантів, з яких 49 — безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили:

10 одиниць автомобільної техніки,

7 одиниць спеціальної техніки,

4 антени,

2 квадроцикли,

1 термінал супутникового зв’язку,

53 безпілотні літальні апарати,

станцію РЕБ.