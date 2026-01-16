ЗСУ знешкодили понад 140 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 153 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Головні тези:
- Українські захисники протягом доби знешкодили понад 140 окупантів на Покровському напрямку.
- З початку доби відбулося 153 бойових зіткнення, у яких Українські захисники активно давали відсіч противнику.
- Російські загарбники здійснили 55 авіаційних ударів та скинули 144 керовані бомби на Покровському напрямку.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку 16 січня
Оперативна інформація станом на 22:00 16.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Російські загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 144 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 4730 дронів-камікадзе та здійснили 2738 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 43 рази атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії. В деяких локаціях бої продовжуються.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 141 окупантів, з яких 87 — безповоротно.
Крім того, українські воїни знищили:
4 одиниці автомобільної техніки,
33 безпілотних літальних апарати,
антену зв’язку,
протитанковий ракетний комплекс.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-