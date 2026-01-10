Бійці ЗСУ знешкодили 97 окупантів РФ на Покровському напрямку 10 січня
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ЗСУ знешкодили 97 окупантів РФ на Покровському напрямку 10 січня

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Загалом від початку цієї доби відбулося 139 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Головні тези:

  • Українські захисники на Покровському напрямку активно відстоюють позиції, знешкодивши 97 окупантів РФ, 58 із них — безповоротно.
  • Противник 32 рази атакував у районах населених пунктів на Покровському напрямку, і у двох локаціях бої досі тривають.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 10 січня

Оперативна інформація станом на 22:00 10.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Російські загарбники завдали 33 авіаційні удари, скинувши 81 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4439 дронів-камікадзе та здійснили 2830 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 32 рази атакував у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Никанорівка та у бік Новопавлівки, Новоолександрівки, Білицького та Філії. Наші захисники стримують натиск противника, у двох локаціях бої досі тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 97 окупантів, з яких 58 — безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили:

  • 12 одиниць автомобільної техніки,

  • три квадроцикли,

  • наземний роботизований комплекс,

  • 32 безпілотні літальні апарати,

  • чотири антени,

  • один пункт управління БпЛА.

Також уразили дві артилерійські системи, автомобіль та 19 укриттів для особового складу противника.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нищівні втрати. Українські десантники зірвали штурм армії РФ під Покровськом — відео
Десантно-штурмові війська ЗСУ
десантники
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими на фронті
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на Покровському напрямку — українські воїни знешкодили 85 окупантів РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?