Бійці ЗСУ знешкодили 97 окупантів РФ на Покровському напрямку 10 січня

Загалом від початку цієї доби відбулося 139 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 10 січня

Оперативна інформація станом на 22:00 10.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Російські загарбники завдали 33 авіаційні удари, скинувши 81 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4439 дронів-камікадзе та здійснили 2830 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 32 рази атакував у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Никанорівка та у бік Новопавлівки, Новоолександрівки, Білицького та Філії. Наші захисники стримують натиск противника, у двох локаціях бої досі тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 97 окупантів, з яких 58 — безповоротно. Поширити

Крім того, українські воїни знищили:

12 одиниць автомобільної техніки,

три квадроцикли,

наземний роботизований комплекс,

32 безпілотні літальні апарати,

чотири антени,

один пункт управління БпЛА.