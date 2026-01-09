Ситуація на Покровському напрямку — українські воїни знешкодили 85 окупантів РФ

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 9 січня

Оперативна інформація станом на 22:00 09.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Російські загарбники завдали двох ракетних та 23 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 72 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 3967 дронів-камікадзе та здійснили 2795 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 39 разів атакував у районах населених пунктів Разіне, Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та у бік Новопавлівки та Філії.

Наші захисники стримують натиск противника, в чотирьох локаціях бої досі тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 85 окупантів, з яких 60 — безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили:

танк,

реактивну систему залпового вогню,

п’ять одиниць автомобільної техніки,

68 безпілотних літальних апаратів,

чотири антени,

термінал супутникового зв’язку.