Ситуация на Покровском направлении — украинские воины обезвредили 85 оккупантов РФ

Всего с начала этих суток на фронте произошло 165 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 9 января

Оперативная информация по состоянию на 22:00 09.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Российские захватчики нанесли два ракетных и 23 авиационных удара, применив 36 ракет и сбросив 72 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 3967 дронов-камикадзе и осуществили 2795 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении от начала суток противник 39 раз атаковал в районах населенных пунктов Разино, Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка и в сторону Новопавловки и Филиала.

Наши защитники сдерживают напор противника, в четырех локациях бои до сих пор продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 85 окупантов, из которых 60 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

танк,

реактивную систему залпового огня,

пять единиц автомобильной техники,

68 беспилотных летательных аппаратов,

четыре антенны,

терминал спутниковой связи.