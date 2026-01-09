Ситуация на Покровском направлении — украинские воины обезвредили 85 оккупантов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на Покровском направлении — украинские воины обезвредили 85 оккупантов РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Всего с начала этих суток на фронте произошло 165 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Главные тезисы

  • В рамках 39 атак противника на населенные пункты и позиции Украины, украинские воины обезвредили 85 оккупантов на Покровском направлении.
  • Сила украинских защитников позволяет успешно сдерживать давление противника, в результате чего было уничтожено танк, реактивная система залпового огня, техника и другое оборудование.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 9 января

Оперативная информация по состоянию на 22:00 09.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Российские захватчики нанесли два ракетных и 23 авиационных удара, применив 36 ракет и сбросив 72 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 3967 дронов-камикадзе и осуществили 2795 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении от начала суток противник 39 раз атаковал в районах населенных пунктов Разино, Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка и в сторону Новопавловки и Филиала.

Наши защитники сдерживают напор противника, в четырех локациях бои до сих пор продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 85 окупантов, из которых 60 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

  • танк,

  • реактивную систему залпового огня,

  • пять единиц автомобильной техники,

  • 68 беспилотных летательных аппаратов,

  • четыре антенны,

  • терминал спутниковой связи.

Также поразили артиллерийскую систему, автомобиль и шесть укрытий для личного состава противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ наращивает давление на северные пригороды Покровска
Покровск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сокрушительные потери. Украинские десантники сорвали штурм армии РФ под Покровском — видео
Десантно-штурмовые войска ВСУ
десантники
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими на фронте
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?