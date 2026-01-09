Ситуация на Покровском направлении — украинские воины обезвредили 85 оккупантов РФ

Всего с начала этих суток на фронте произошло 165 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Главные тезисы
- В рамках 39 атак противника на населенные пункты и позиции Украины, украинские воины обезвредили 85 оккупантов на Покровском направлении.
- Сила украинских защитников позволяет успешно сдерживать давление противника, в результате чего было уничтожено танк, реактивная система залпового огня, техника и другое оборудование.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 9 января
Оперативная информация по состоянию на 22:00 09.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Российские захватчики нанесли два ракетных и 23 авиационных удара, применив 36 ракет и сбросив 72 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 3967 дронов-камикадзе и осуществили 2795 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении от начала суток противник 39 раз атаковал в районах населенных пунктов Разино, Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка и в сторону Новопавловки и Филиала.
Наши защитники сдерживают напор противника, в четырех локациях бои до сих пор продолжаются.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 85 окупантов, из которых 60 — безвозвратно.
Кроме того, украинские воины уничтожили:
танк,
реактивную систему залпового огня,
пять единиц автомобильной техники,
68 беспилотных летательных аппаратов,
четыре антенны,
терминал спутниковой связи.
Также поразили артиллерийскую систему, автомобиль и шесть укрытий для личного состава противника.
