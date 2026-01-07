Сокрушительные потери. Украинские десантники сорвали штурм армии РФ под Покровском — видео

Об этом сообщила пресс-служба Командования ДШВ ВСУ.

Отмечается, что в полосе ответственности 46-й ОАЭМБр российские оккупанты предприняли попытку массированного штурма с использованием бронированной техники. Враг бросил вместе с живой силой танки и бронемашины.

Россияне в процессе попытки штурма понесли серьезные потери.

Было уничтожено:

Наша работа продолжается. 46 ОАЭМБр и дальше будет уничтожать противника, пытающегося продвинуться вперед, и делать все необходимое, чтобы штурмы заканчивались для него только провалом и потерями.