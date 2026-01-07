Сокрушительные потери. Украинские десантники сорвали штурм армии РФ под Покровском — видео

Подразделения 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сорвали российский штурм на Покровском направлении. Россияне потеряли около 60 солдат, несколько танков и бронемашин.
Главные тезисы
- Украинские десантники подразделения 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады успешно отразили массированный штурм российских войск на Покровском направлении.
- Благодаря слаженной работе инженеров, артиллеристов и подразделений беспилотных систем вражеский штурм был сорван, а Россияне понесли серьезные потери.
ДШВ сорвали очередной российский штурм под Покровском
Об этом сообщила пресс-служба Командования ДШВ ВСУ.
Отмечается, что в полосе ответственности 46-й ОАЭМБр российские оккупанты предприняли попытку массированного штурма с использованием бронированной техники. Враг бросил вместе с живой силой танки и бронемашины.
Россияне в процессе попытки штурма понесли серьезные потери.
Было уничтожено:
2 танка;
2 бронемашины;
3 единицы легкой автомобильной техники ("Буханки");
ликвидировано 59 оккупантов;
ранены 6 оккупантов.
Наша работа продолжается. 46 ОАЭМБр и дальше будет уничтожать противника, пытающегося продвинуться вперед, и делать все необходимое, чтобы штурмы заканчивались для него только провалом и потерями.
