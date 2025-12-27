ВСУ ликвидировали почти 80 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали почти 80 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Читати українською

Всего с начала этих суток произошло 117 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • С начала суток на Покровском направлении произошло 117 боевых столкновений, в результате чего ВСУ успешно отразили 31 вражеское наступление.
  • В течение операции уничтожено 106 оккупантов, в том числе 77 — безвозвратно. Российские военные потеряли ресурсы и технику.
  • Вражеские силы были лишены ракетных систем, автомобильного транспорта, артиллерийских установок, БПЛА и другой военной техники.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 27 декабря

Оперативная информация по состоянию на 22:00 27.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Захватчики нанесли два ракетных и девять авиационных ударов, применив 41 ракету и сбросив 22 управляемых авиабомба. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3188 дронов-камикадзе и совершили 2466 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 31 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Гришино.

Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежено 106 оккупантов, из которых 77 — безвозвратно.

Наши защитники уничтожили:

  • РСЗО,

  • 2 единицы автомобильного транспорта,

  • самоходную артиллерийскую установку,

  • 21 БпЛА,

  • пункт управления.

Также поразили артиллерийскую систему, две единицы автомобильной техники, одну единицу специальной техники и десять укрытий для личного состава врага.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили почти 80 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские бойцы обезвредили почти 130 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины обезвредили 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?