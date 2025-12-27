ВСУ ликвидировали почти 80 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 117 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 27 декабря

Оперативная информация по состоянию на 22:00 27.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Захватчики нанесли два ракетных и девять авиационных ударов, применив 41 ракету и сбросив 22 управляемых авиабомба. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3188 дронов-камикадзе и совершили 2466 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 31 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Гришино.

Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежено 106 оккупантов, из которых 77 — безвозвратно.

Наши защитники уничтожили:

РСЗО,

2 единицы автомобильного транспорта,

самоходную артиллерийскую установку,

21 БпЛА,

пункт управления.