ВСУ ликвидировали почти 80 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 117 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток на Покровском направлении произошло 117 боевых столкновений, в результате чего ВСУ успешно отразили 31 вражеское наступление.
- В течение операции уничтожено 106 оккупантов, в том числе 77 — безвозвратно. Российские военные потеряли ресурсы и технику.
- Вражеские силы были лишены ракетных систем, автомобильного транспорта, артиллерийских установок, БПЛА и другой военной техники.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 27 декабря
Оперативная информация по состоянию на 22:00 27.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Захватчики нанесли два ракетных и девять авиационных ударов, применив 41 ракету и сбросив 22 управляемых авиабомба. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3188 дронов-камикадзе и совершили 2466 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 31 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Гришино.
Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежено 106 оккупантов, из которых 77 — безвозвратно.
Наши защитники уничтожили:
РСЗО,
2 единицы автомобильного транспорта,
самоходную артиллерийскую установку,
21 БпЛА,
пункт управления.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-