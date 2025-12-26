Украинские воины обезвредили 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Украинские воины обезвредили 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 237 боевых столкновений на фронте между ВСУ и армией РФ.

Главные тезисы

  • Украинские воины обезвредили 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток.
  • Произошло 237 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ за сутки.
  • Украинская оборона успешно отразила 50 попыток прорыва вражеского фронта на Покровском направлении.

Актуальная ситуация на Покровском направлении фронта

Оперативная информация по состоянию на 22:00 26.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Захватчики нанесли один ракетный и 56 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 147 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2 275 дронов-камикадзе и произвели 2 382 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 50 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Шахово, Панковка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка и Дачное.

Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежено 100 оккупантов, из которых 71 — безвозвратно.

Наши защитники уничтожили:

  • 4 единицы автомобильного транспорта,

  • 26 беспилотных летательных аппаратов,

  • 2 терминала спутниковой связи,

  • антенну управления БпЛА,

  • 2 пункта управления,

  • состав боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Также поразили артиллерийскую систему, боевую бронированную машину, автомобиль и шесть укрытий для личного состава врага.

