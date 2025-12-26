Украинские воины обезвредили 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток.

Всего с начала этих суток произошло 237 боевых столкновений на фронте между ВСУ и армией РФ.
Главные тезисы
Актуальная ситуация на Покровском направлении фронта
Оперативная информация по состоянию на 22:00 26.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Захватчики нанесли один ракетный и 56 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 147 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2 275 дронов-камикадзе и произвели 2 382 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 50 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Шахово, Панковка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка и Дачное.
Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежено 100 оккупантов, из которых 71 — безвозвратно.
Наши защитники уничтожили:
4 единицы автомобильного транспорта,
26 беспилотных летательных аппаратов,
2 терминала спутниковой связи,
антенну управления БпЛА,
2 пункта управления,
состав боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
