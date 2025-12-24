Силы обороны Украины поразили позиции операторов дронов РФ в Сиверске и Покровске

Авиация ВСУ разнесла позиции операторов российских беспилотников в Северске и Покровске Донецкой области.
Главные тезисы
- Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации.
- Авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины поразила здание в районе Северска, откуда работали вражеские операторы дронов.
- Также нанесены удары по двум зданиям в Покровске с личным составом вражеских пилотов БПЛА.
Об этом сообщила Группировка войск «Восток».
Силы обороны в зоне ответственности УВ «Восток» сдерживают натиск врага и за прошедшие сутки отразили 52 российских штурма.
На этом направлении вчера украинские воины ликвидировали 62 захватчика и ранили 24, уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов, три единицы автомобильного транспорта и две артиллерийские системы, поразили танк, четыре единицы автомобильной техники, артиллерийскую систему и 11 укрытий личного состава врага.
Как отметили в УВ «Восток», оборона Покровска продолжается, украинские войска контролируют северную часть города. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация войск РФ в городской застройке.
В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют врага на подступах к городу.
Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения украинских подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.
В целом, в зоне ответственности УВ «Восток» российские войска продолжают нести наибольшие потери — 408 захватчиков за минувшие сутки.
Также уничтожены 1217 БПЛА разных типов и 105 единиц другого вооружения и техники, в том числе один танк.
Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и на операторах дронов. В сутки поражены 28 расчетов российских беспилотных авиационных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 836 огневых задач.
Авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины поразила здание в районе Северска, откуда работали вражеские операторы дронов.
Армейская авиация поразила место сосредоточения личного состава россиян в районе населенных пунктов Котляровка и Григоровка, добавили в УВ «Восток».
