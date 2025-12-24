Сили оборони України уразили позиції операторів дронів РФ у Сіверську і Покровську

Авіація ЗСУ рознесла позиції операторів російських безпілотників у Сіверську і Покровську Донецької області.

Про це повідомило Угруповання військ «Схід».

Сили оборони в зоні відповідальності УВ «Схід» стримують натиск ворога і протягом минулої доби відбили 52 російські штурми.

Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 34 штурмові дії агресора поблизу Никанорівки, Родинського, Червоного Лиману, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новосергіївки, Горіхового та Дачного. Поширити

На цьому напрямку вчора українські воїни ліквідували 62 загарбників та поранили 24, знищили 18 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільного транспорту та дві артилерійські системи, уразили танк, чотири одиниці автомобільної техніки, артилерійську систему та 11 укриттів особового складу ворога.

Як зазначили в УВ «Схід», оборона Покровська триває, українські війська контролюють північну частину міста. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація військ РФ в міській забудові.

У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують ворога на підступах до міста.

Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення українських підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.

В цілому, у зоні відповідальності УВ «Схід» російські війська продовжують зазнавати найбільших втрат - 408 загарбників за минулу добу.

Також знищені 1217 БПЛА різних типів та 105 одиниць іншого озброєння і техніки, зокрема один танк.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражені 28 розрахунків російських безпілотних авіаційних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 836 вогневих завдань.

Авіація Повітряних сил Збройних сил України уразила будівлю в районі Сіверська, звідки працювали ворожі оператори дронів.

Також завдані удари по двох будівлях у Покровську з особовим складом ворожих пілотів БПЛА. Поширити

Армійська авіація уразила місце зосередження особового складу росіян в районі населених пунктів Котлярівка та Григорівка, додали в УВ «Схід».