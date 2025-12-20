Українські бійці знешкодили майже 130 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Українські бійці знешкодили майже 130 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Загалом від початку цієї доби відбулося 220 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.

Головні тези:

  • Українські військові активно захищають нашу територію від російських атак на Покровському напрямку.
  • Лише за короткий період було знищено близько 130 окупантів, з них 107 — безповоротно.
  • Російські загарбники зазнали втрат у вигляді танку, бойової броньованої машини, автомобільної техніки, засобів зв'язку та іншого обладнання.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 20.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Російські загарбники завдали 42 авіаційних ударів, скинувши при цьому 101 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1684 дрони-камікадзе та здійснили 2467 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 60 разів атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Шахове, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Дачне та у бік Новопавлівки.

У деяких локаціях бої тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 128 окупантів, 107 з яких — безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили:

  • танк,

  • бойову броньовану машину,

  • 10 одиниць автомобільної техніки,

  • 4 термінали супутникового зв’язку,

  • засіб РЕБ,

  • 3 БпЛА.

Також наші захисники уразили 13 укриттів особового складу ворога.

Дата публікації
Українські воїни повернули контроль над частиною Покровська
Олександр Сирський
Битва за Покровськ - останні подробиці
Дата публікації
ЗСУ знешкодили майже 80 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Дата публікації
Українські воїни знешкодили понад 100 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

