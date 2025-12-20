Українські бійці знешкодили майже 130 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 220 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 20.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Російські загарбники завдали 42 авіаційних ударів, скинувши при цьому 101 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1684 дрони-камікадзе та здійснили 2467 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 60 разів атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Шахове, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Дачне та у бік Новопавлівки.

У деяких локаціях бої тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 128 окупантів, 107 з яких — безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили:

танк,

бойову броньовану машину,

10 одиниць автомобільної техніки,

4 термінали супутникового зв’язку,

засіб РЕБ,

3 БпЛА.