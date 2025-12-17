Українські воїни повернули контроль над частиною Покровська
Українські воїни повернули контроль над частиною Покровська

Олександр Сирський
17 грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що Сили оборони України змогли повернути контроль над 16 квадратними кілометрами у північній частині Покровська Донецької області.

Головні тези:

  • Українські війська відкинули ворога від Куп'янська.
  • Армія РФ безуспішно намагається захопити Покровськ протягом 17 місяців.

Битва за Покровськ — останні подробиці

За словами Сирського, під час 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" він розказав союзникам України про розвиток бойових дій на фронті.

Як зазначив головнокомандувач, попри колосальні втрати, російські загарбники не відмовляється від наступальних дій.

Армію РФ традиційно не зупиняє відсутність “оперативних успіхів”.

Сирський також звернув увагу на те, що бійці ЗСУ змогли успішно відкинути ворога від Куп'янська, а також повернути під контроль майже 90 відсотків території міста.

За словами головкома, окремо він зупинився на ситуації на Покровському напрямку.

Він також нагадав, що там уже понад 17 місяців армія РФ безуспішно намагається захопити Покровськ.

Однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу. В результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста. Також відбили 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська.

