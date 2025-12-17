Росія атакує Запоріжжя — постраждали десятки людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакує Запоріжжя — постраждали десятки людей

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Атака Росії на Запоріжжя - які наслідки

17 грудня країна-агресорка Росія завдала щонайменше три удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Згідно з останніми даними, постраждав щонайменше 26 мирний мешканець регіону.

Головні тези:

  • Росіяни запустили керовані авіабомби, зруйнувавши житлові будинки.
  • Кількість потерпілих може зрости, під завалами можуть бути люди.

Атака Росії на Запоріжжя — які наслідки

Ворог завдав три удари по Запоріжжю та Запорізькому району. В обласному центрі поцілив по двох житлових будинках. Попередньо, під завалами можуть бути люди.

Іван Федоров

Іван Федоров

Глава Запорізької ОВА

Він також офіційно підтвердив, що в Кушугумській громаді дістала поранень жінка.

Згодом стало відомо, що 21 людина, зокрема й одна дитина, постраждали внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район.

Росіяни запустили керовані авіабомби, зруйнувавши житлові будинки та пошкодивши об'єкт інфраструктури і навчальний заклад . Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу, — додав Федоров.

О 12:53 стало відомо, що кількість потерпілих зросла до 26 осіб.

Збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Всім людям надається необхідна допомога.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп обіцяє Україні "платинові" гарантії безпеки — інсайдери
Трамп обіцяє Україні "платинові" гарантії безпеки — інсайдери
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Росії не буде добре". Лукашенко публічно принизив Путіна
Лукашенко виступив з новою неочікуваною заявою
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Як Трамп відреагує на зрив Путіним мирної угоди — дані інсайдерів
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?