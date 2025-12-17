Росія атакує Запоріжжя — постраждали десятки людей

17 грудня країна-агресорка Росія завдала щонайменше три удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Згідно з останніми даними, постраждав щонайменше 26 мирний мешканець регіону.
Головні тези:
- Росіяни запустили керовані авіабомби, зруйнувавши житлові будинки.
- Кількість потерпілих може зрости, під завалами можуть бути люди.
Атака Росії на Запоріжжя — які наслідки
Він також офіційно підтвердив, що в Кушугумській громаді дістала поранень жінка.
Згодом стало відомо, що 21 людина, зокрема й одна дитина, постраждали внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район.
О 12:53 стало відомо, що кількість потерпілих зросла до 26 осіб.
