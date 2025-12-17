"Росії не буде добре". Лукашенко публічно принизив Путіна

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко неочікувано для всіх заявив, що завершення війни Росії проти України "залежить від позиції Трампа і Сполучених Штатів Америки", а не від глави Кремля Володимира Путіна. Окрім того, він додав, що продовження бойових дій нічим хорошим для Росії не закінчиться.

Лукашенко виступив з новою неочікуваною заявою

На переконання білоруського диктатора, на даному етапі багато залежить від позиції Трампа та американської влади, повідомляє Newsmax.

Лукашенко нібито плекає надію на те, що президент США не відмовиться від свого наміру покласти край російсько-українській війні.

Він людина з характером, часом імпульсивна. Щоб він не плюнув на це все, рукою не махнув і не пішов убік. Якщо він буде наполегливо рухатися в цьому плані, значить, результат буде. Олександр Лукашенко Білоруський диктатор

Окрім того, нелегітимний президент РБ цинічно додав, що “європейцям нема чого тут галасувати".

Також він неочікувано озвучив попередження диктатору Путіну.

Так, Лукашенко наголосив, що в разі ескалації Росії "не буде добре", оскільки "ще більше людей" будуть втягнуті у війну.

Він вкотре нагадав, що "будь-яка війна закінчується миром".