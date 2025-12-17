"России не будет хорошо". Лукашенко публично унизил Путина

Беларуский диктатор Александр Лукашенко неожиданно для всех заявил, что завершение войны России против Украины "зависит от позиции Трампа и Соединенных Штатов Америки", а не главы Кремля Владимира Путина. Кроме того, он добавил, что продление боевых действий ничем хорошим для России не закончится.
Главные тезисы
- Лукашенко подчеркнул, что любая война завершается миром и эта война не будет исключением.
- Он также озвучил предупреждение диктатору Путину.
Лукашенко выступил с новым неожиданным заявлением
По убеждению беларуского диктатора, на данном этапе многое зависит от позиции Трампа и американских властей, сообщает Newsmax.
Лукашенко якобы питает надежду на то, что президент США не откажется от своего намерения положить конец российско-украинской войне.
Кроме того, нелегитимный президент РБ цинично добавил, что "европейцам нечего здесь шуметь".
Также он неожиданно озвучил предупреждение диктатору Путину.
Так, Лукашенко подчеркнул, что в случае эскалации России "не будет хорошо", поскольку "еще больше людей" будут вовлечены в войну.
Он еще раз напомнил, что "любая война заканчивается миром".
