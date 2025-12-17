"России не будет хорошо". Лукашенко публично унизил Путина
"России не будет хорошо". Лукашенко публично унизил Путина

Лукашенко выступил с новым неожиданным заявлением
Источник:  online.ua

Беларуский диктатор Александр Лукашенко неожиданно для всех заявил, что завершение войны России против Украины "зависит от позиции Трампа и Соединенных Штатов Америки", а не главы Кремля Владимира Путина. Кроме того, он добавил, что продление боевых действий ничем хорошим для России не закончится.

Главные тезисы

  • Лукашенко подчеркнул, что любая война завершается миром и эта война не будет исключением.
  • Он также озвучил предупреждение диктатору Путину.

Лукашенко выступил с новым неожиданным заявлением

По убеждению беларуского диктатора, на данном этапе многое зависит от позиции Трампа и американских властей, сообщает Newsmax.

Лукашенко якобы питает надежду на то, что президент США не откажется от своего намерения положить конец российско-украинской войне.

Он человек с характером, подчас импульсивный. Чтобы он не плюнул на все это, рукой не махнул и не пошел в сторону. Если он будет упорно двигаться в этом плане, значит, результат будет.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Беларуский диктатор

Кроме того, нелегитимный президент РБ цинично добавил, что "европейцам нечего здесь шуметь".

Также он неожиданно озвучил предупреждение диктатору Путину.

Так, Лукашенко подчеркнул, что в случае эскалации России "не будет хорошо", поскольку "еще больше людей" будут вовлечены в войну.

Он еще раз напомнил, что "любая война заканчивается миром".

И эта война окончится миром. Чем раньше, тем меньше погибнет людей, — заявил Лукашенко.

Что происходит на фронте 16-17 декабря

