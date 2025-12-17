Cитуация на фронте резко обострилась — зафиксировано 278 боевых столкновений

Как сообщает Генштаб ВСУ, российские захватчики усиливают давление по всей линии фронта. Так, только за прошедшие сутки Силы обороны Украины отражали 278 вражеских атак. Что важно понимать, это самое большое количество российских штурмов за последние недели.

Что происходит на фронте 16-17 декабря

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 278 боевых столкновений. Вчера (17 декабря — ред.) противник нанес 74 авиационных удара, сбросил 179 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3729 обстрелов, в том числе 75 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3523 дронов-камикадзе. Поделиться

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 15 атак россиян. Оккупанты нанесли 3 авиационных удара, сбросили 8 управляемых авиационных бомб и совершили 138 обстрелов, в том числе 8 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили 9 атак противника в районах населенных пунктов Прилипка, Синельниково и в сторону Избицкого, Обуховки, Колодязного.

На Купянском направлении произошло 24 атаки захватчиков в направлении Купянска, Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Новоплатоновки, Голубовки, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 27 раз в районе Торского и в сторону населенных пунктов Лиман, Степное, Коровой Яр, Заречное, Дробышево, Новоселовка, Ставки, Глущенково.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника в районах Северска, Серебрянки и в сторону Пазено.

На Краматорском направлении оккупанты 1 раз атаковали позиции украинских войск в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении россияне совершили 24 атаки вблизи Плещеевки, Иванополья, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки, Константиновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 82 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Покровск и в сторону Ровно, Мирнограда, Родинского, Гришиного, Зверевого, Сергеевки, Новопавловки, Филиала, Нового Шахового, Дорожного, Сухе.

На Александровском направлении россияне совершили 20 атак в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Январское, Красногорское, Согласие, Рыбное и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Вербового, Привольного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 28 атак окупантов в районе населенного пункта Солодкое и в сторону Варваровки, Гуляйполя.

На Ореховском направлении захватчики 8 раз атаковали в районах населенных пунктов Щербаки, Степное и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки и Приморского.