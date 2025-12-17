Cитуація на фронті різко загострилася — зафіксовано 278 бойових зіткнень

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, російські загарбники посилюють тиск по всій лінії фронту. Так, лише протягом минулої доби Сили оборони України відбивали аж 278 ворожих атак. Що важливо розуміти, це найбільша кількість російських штурмів за останні тижні.

Що відбувається на фронті 16-17 грудня

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень. Вчора (17 грудня — ред.) противник завдав 74 авіаційних ударів, скинув 179 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 729 обстрілів, зокрема 75 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 523 дронів-камікадзе. Поширити

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 15 атак росіян. Окупанти завдали 3 авіаційні удари, скинули 8 керованих авіаційних бомб та здійснили 138 обстрілів, зокрема 8 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили 9 атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Синельникове та у бік Ізбицького, Обухівки, Колодязного.

На Куп'янському напрямку відбулося 24 атаки загарбників у напрямку Куп'янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 27 разів у районі Торського та у бік населених пунктів Лиман, Степове, Коровій Яр, Зарічне, Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Глущенкове.

На Слов'янському напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника у районах Сіверська, Серебрянки та у бік Пазено.

На Краматорському напрямку окупанти 1 один раз атакували позиції українських військ у напрямку Бондарного.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 24 атаки поблизу Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки, Костянтинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 82 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Покровськ та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії, Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького, Вільного, Іванівки.

На Олександрівському напрямку росіяни здійснили 20 атак в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограду, Вербового, Привільного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 28 атак окупантів в районі населеного пункту Солодке та в бік Варварівки, Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку загарбники 8 разів атакували в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Приморського.