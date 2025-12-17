Россия атакует Запорожье — пострадали десятки человек

17 декабря страна-агрессорка Россия нанесла по меньшей мере три удара по Запорожью и Запорожскому району. Согласно последним данным, пострадал не менее 26 мирных жителей региона.
Главные тезисы
- Россияне запустили управляемые авиабомбы, разрушив жилые дома.
- Число пострадавших может возрасти, под завалами могут находиться люди.
Атака России на Запорожье — какие последствия
Он также официально подтвердил, что в Кушугумской общине получила ранения женщина.
Впоследствии стало известно, что 21 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район.
В 12:53 стало известно, что количество пострадавших выросло до 26 человек.
