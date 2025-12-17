Россия атакует Запорожье — пострадали десятки человек

17 декабря страна-агрессорка Россия нанесла по меньшей мере три удара по Запорожью и Запорожскому району. Согласно последним данным, пострадал не менее 26 мирных жителей региона.

Атака России на Запорожье — какие последствия

Враг нанес три удара по Запорожью и Запорожскому району. В областном центре попал по двум жилым домам. Предварительно под завалами могут быть люди. Иван Федоров Глава Запорожской ОВА

Он также официально подтвердил, что в Кушугумской общине получила ранения женщина.

Впоследствии стало известно, что 21 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район.

Россияне запустили управляемые авиабомбы, разрушив жилые дома и повредив объект инфраструктуры и учебное заведение. Все раненые получают необходимую медицинскую помощь, — добавил Федоров.

В 12:53 стало известно, что количество пострадавших выросло до 26 человек.