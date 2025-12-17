Как Трамп отреагирует на срыв Путиным мирного соглашения — данные инсайдеров

Согласно данным Bloomberg, американский лидер Дональд Трамп допускает, что российский диктатор Владимир Путин может отбросить мирное соглашение для завершения войны для Украины. Более того, его команда уже готовится к такому развитию событий, прежде всего к санкционному удару.
Главные тезисы
- Ответ Трампа может включать санкционный удар по судам "теневого флота" танкеров России.
- Уже начались переговоры с лидерами Европы по этому поводу.
К чему готовится команда Трампа
По словам анонимных источников, Штаты активно работают над новым пакетом санкций против РФ.
В этот раз под удар может попасть энергетический сектор России — это произойдет, если диктатор Путин перечеркнет мирные усилия Трампа и его команды.
Просто сейчас в центре внимания сразу несколько вариантов действий:
санкционный удар по судам "теневого флота" танкеров России, который используют для транспортировки российской нефти;
таргетинг на трейдеров, способствующих этим операциям.
Инсайдеры утверждают, что новые меры могут быть обнародованы уже в ближайшие дни.
Кроме того, указано, что глава Минфина США Скотт Бессент обсудил эти планы в ходе встречи с европейскими союзниками.
Что важно понимать, финальное решение все равно будет принимать непосредственно Дональд Трамп.
