Как Трамп отреагирует на срыв Путиным мирного соглашения — данные инсайдеров
Как Трамп отреагирует на срыв Путиным мирного соглашения — данные инсайдеров

Читати українською
Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, американский лидер Дональд Трамп допускает, что российский диктатор Владимир Путин может отбросить мирное соглашение для завершения войны для Украины. Более того, его команда уже готовится к такому развитию событий, прежде всего к санкционному удару.

Главные тезисы

  • Ответ Трампа может включать санкционный удар по судам "теневого флота" танкеров России.
  • Уже начались переговоры с лидерами Европы по этому поводу.

К чему готовится команда Трампа

По словам анонимных источников, Штаты активно работают над новым пакетом санкций против РФ.

В этот раз под удар может попасть энергетический сектор России — это произойдет, если диктатор Путин перечеркнет мирные усилия Трампа и его команды.

Просто сейчас в центре внимания сразу несколько вариантов действий:

  • санкционный удар по судам "теневого флота" танкеров России, который используют для транспортировки российской нефти;

  • таргетинг на трейдеров, способствующих этим операциям.

Инсайдеры утверждают, что новые меры могут быть обнародованы уже в ближайшие дни.

Кроме того, указано, что глава Минфина США Скотт Бессент обсудил эти планы в ходе встречи с европейскими союзниками.

Что важно понимать, финальное решение все равно будет принимать непосредственно Дональд Трамп.

Обсуждение дальнейших мер проходит на фоне того, что американские и украинские переговорщики на этой неделе достигли определенного прогресса в вопросе условий "мирного плана".

