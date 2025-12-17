ЕС определил дедлайн для важного решения касательно Украины

Официальный Брюссель должен окончательно принять решение по финансовой поддержке Украины на декабрьском саммите. О таком четком дедлайне объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Лидеры Европы настроены решительно в вопросе помощи Украине

Что важно понимать, масштабный саммит Европейского союза пройдет уже 18-19 декабря.

Как отметила фон дер Ляен, поддержка Украины в ее войне против РФ снова будет в центре внимания.

Следующие дни будут решающими для того, чтобы обеспечить это. Мы должны выбрать, как мы будем финансировать борьбу Украины. Мы знаем, что это необходимость. Урсула фон дер Ляен Президент Еврокомиссии

Она также обратила внимание на то, что Украине необходимо около 137 миллиардов евро, чтобы выстоять в течение следующих двух лет.

Фон дер Ляен официально подтвердила, что ЕС должен со своей стороны выделить 90 миллиардов евро.

Глава ЕК также добавила, что предложила два сценария для ближайшего заседания Евросовета: решение на основе (российских) активов и решение на основе заимствований ЕС.