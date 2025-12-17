Украина поразила НПЗ, нефтебазу и артиллерийский состав россиян

Утром 17 декабря Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины продолжают наносить результативные удары по стратегическим объектам ВПК и нефтеперерабатывающей отрасли России. Удалось поразить еще несколько важных вражеских целей, в том числе НПЗ “Славянский”.

Новые успехи Сил обороны Украины — первые подробности

В минувшую ночь подразделения Сил обороны мощно атаковали инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ — начался масштабный пожар.

Что важно понимать, это удалось сделать благодаря средствам Deep Strike

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что атакованный НПЗ перерабатывает сырую нефть и конденсат мощностью около 5,2 млн. тонн в год.

Более того, он непосредственно вовлечен в обеспечение армии РФ в войне против Украины.

Также подтверждено попадание по территории нефтебазы "Николаевская" в Ростовской области России. По предварительным данным, поврежден резервуар и речное плавсредство "Капитан Гиберт".

Генштаб ВСУ отметил, что на ВОТ Луганской области под удары Украины попал полевой артиллерийский состав подразделения из состава 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения захватчиков.

Кроме того, были уточнены результаты предыдущих миссий, прежде всего, поражение буровой установки имени Р. Грайфера в акватории Каспийского моря.

Эта атака произошла 14 декабря 2025 года.