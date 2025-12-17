Украина поразила НПЗ, нефтебазу и артиллерийский состав россиян

Утром 17 декабря Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины продолжают наносить результативные удары по стратегическим объектам ВПК и нефтеперерабатывающей отрасли России. Удалось поразить еще несколько важных вражеских целей, в том числе НПЗ “Славянский”.
Главные тезисы
- Начались взрывы и пожары в районе пораженных целей.
- Более того, раскрыты последствия предыдущих украинских миссий в Каспийском море.
Новые успехи Сил обороны Украины — первые подробности
В минувшую ночь подразделения Сил обороны мощно атаковали инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ — начался масштабный пожар.
Что важно понимать, это удалось сделать благодаря средствам Deep Strike
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что атакованный НПЗ перерабатывает сырую нефть и конденсат мощностью около 5,2 млн. тонн в год.
Более того, он непосредственно вовлечен в обеспечение армии РФ в войне против Украины.
Генштаб ВСУ отметил, что на ВОТ Луганской области под удары Украины попал полевой артиллерийский состав подразделения из состава 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения захватчиков.
Кроме того, были уточнены результаты предыдущих миссий, прежде всего, поражение буровой установки имени Р. Грайфера в акватории Каспийского моря.
Эта атака произошла 14 декабря 2025 года.
