Вранці 17 грудня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України продовжують завдавати результативних ударів по стратегічних об’єктах ВПК та нафтопереробної галузі Росії. Вдалося уразити ще кілька важливих ворожих цілей, зокрема й НПЗ “Славянский”.

Нові успіхи Сил оборони України — перші подробиці

Протягом минулої ночі підрозділи Сил оборони потужно атакували інфраструктуру нафтопереробного заводу “Славянский” у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ — почалася масштабна пожежа.

Що важливо розуміти, це вдалося зробити завдяки засобам Deep Strike

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що атакований НПЗ переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік.

Ба більше, він безпосередньо залучений до забезпечення армії РФ у війні проти України.

Також підтверджено влучання по території нафтобази “Николаєвская” в Ростовській області рф. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб “Капітан Гіберт”. Поширити

Генштаб ЗСУ наголосив, що на ТОТ Луганської області під удари України потрапив польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників.

Окрім того, були уточнені результати попередніх місій, насамперед ураження бурової установки імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря.

Ця українська атака відбулася 14 грудня 2025 року.