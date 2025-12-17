Україна уразила НПЗ, нафтобазу й артилерійський склад росіян
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила НПЗ, нафтобазу й артилерійський склад росіян

Генштаб ЗСУ
Нові успіхи Сил оборони України - перші подробиці

Вранці 17 грудня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України продовжують завдавати результативних ударів по стратегічних об’єктах ВПК та нафтопереробної галузі Росії. Вдалося уразити ще кілька важливих ворожих цілей, зокрема й НПЗ “Славянский”.

Головні тези:

  • Почалися вибухи та пожежі в районі уражених цілей.
  • Ба більше, розкриті наслідки попередніх українських місій у Каспійському морі.

Нові успіхи Сил оборони України — перші подробиці

Протягом минулої ночі підрозділи Сил оборони потужно атакували інфраструктуру нафтопереробного заводу “Славянский” у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ — почалася масштабна пожежа.

Що важливо розуміти, це вдалося зробити завдяки засобам Deep Strike

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що атакований НПЗ переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік.

Ба більше, він безпосередньо залучений до забезпечення армії РФ у війні проти України.

Також підтверджено влучання по території нафтобази “Николаєвская” в Ростовській області рф. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб “Капітан Гіберт”.

Генштаб ЗСУ наголосив, що на ТОТ Луганської області під удари України потрапив польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників.

Окрім того, були уточнені результати попередніх місій, насамперед ураження бурової установки імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря.

Ця українська атака відбулася 14 грудня 2025 року.

Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин (загальний обсяг добування яких становив майже 3,5 тис. тонн на добу).

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Європейські сили в Україні будуть відбивати нове вторгнення РФ
Гарантії безпеки для України - якими вони будуть
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Cитуація на фронті різко загострилася — зафіксовано 278 бойових зіткнень
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Росії не буде добре". Лукашенко публічно принизив Путіна
Лукашенко виступив з новою неочікуваною заявою

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?