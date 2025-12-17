ЄС визначив дедлайн для важливого рішення щодо допомоги Україні

Офіційний Брюссель повинен остаточно ухвалити рішення для фінансової підтримки України на грудневому саміті. Про такий чіткий дедлайн оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Лідери Європи налаштовані рішуче у питанні допомоги Україні

Що важливо розуміти, масштабний саміт Європейського союзу відбудеться уже 18-19 грудня.

Як зазначила фон дер Ляєн, підтримка України у її війні проти РФ знову буде у центрі уваги.

Наступні дні будуть вирішальними для того, щоб забезпечити це. Ми маємо обрати, як ми будемо фінансувати боротьбу України. Ми знаємо, що це нагальна потреба. Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії

Вона також звернула увагу на те, що Україна потребує близько 137 мільярдів євро, щоб вистояти протягом наступних двох років.

Фон дер Ляєн офіційно підтвердила, що ЄС повинен зі свого боку надати 90 мільярдів євро.

Очільниця ЄК також додала, що запропонувала два сценарії для найближчого засідання Євроради: рішення на основі (російських) активів, і рішення на основі запозичень ЄС.