ЄС визначив дедлайн для важливого рішення щодо допомоги Україні
ЄС визначив дедлайн для важливого рішення щодо допомоги Україні

Урсула фон дер Ляєн

Офіційний Брюссель повинен остаточно ухвалити рішення для фінансової підтримки України на грудневому саміті. Про такий чіткий дедлайн оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Головні тези:

  • Наступні дні будуть вирішальними для ЄС та України.
  • Наразі розглядається два варіанти для найближчого засідання Євроради.

Лідери Європи налаштовані рішуче у питанні допомоги Україні

Що важливо розуміти, масштабний саміт Європейського союзу відбудеться уже 18-19 грудня.

Як зазначила фон дер Ляєн, підтримка України у її війні проти РФ знову буде у центрі уваги.

Наступні дні будуть вирішальними для того, щоб забезпечити це. Ми маємо обрати, як ми будемо фінансувати боротьбу України. Ми знаємо, що це нагальна потреба.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії

Вона також звернула увагу на те, що Україна потребує близько 137 мільярдів євро, щоб вистояти протягом наступних двох років.

Фон дер Ляєн офіційно підтвердила, що ЄС повинен зі свого боку надати 90 мільярдів євро.

Очільниця ЄК також додала, що запропонувала два сценарії для найближчого засідання Євроради: рішення на основі (російських) активів, і рішення на основі запозичень ЄС.

Ми повинні будемо обрати, яким шляхом ми хочемо йти. Але дуже очевидно, що ми повинні ухвалити рішення про фінансування України у наступні два роки на цьому засіданні Євроради, — заявила фон дер Ляєн.

