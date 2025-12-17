Репараційна позика для України. Орбан боїться помсти Путіна

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан зізнався журналістам, що запитував у глави Кремля Володимира Путіна щодо того, якою буде реакція Москви на можливе рішення ЄС використати російські активи для допомоги України. Диктатор відповів йому, що реакція Росії "буде сильною".

Орбан ухвалює рішення за вказівкою Путіна

Глава уряду Угорщини офіційно підтвердив, що надіслав листа Путіну, в якому цікавився, яку відповідь планує Кремль, якщо Євросоюз прийме рішення про використання російських активів для "репараційної позики" Україні.

Окрім того, Віктора Орбана дуже цікавило, чи Москва звертатиме увагу на позицію окремих країн-членів.

Він також додав, що отримав відповідь про те, що реакція Росії "буде сильною", а рішення стосовно цього питання окремо взятих країн будуть враховуватися.

На цьому тлі Віктор Орбан вкотре наголосив, що ніколи не підтримує використання заморожених у ЄС російських активів, тому що це буде "новим рівнем ескалації".

Окрім того, глава уряду Угорщини опублікував окремий допис у своєму X, де скаржиться, що ЄС "позбавив Угорщину її прав" і порушив принцип "лояльної співпраці" у дебатах щодо санкцій, тож він "більше не вважатиме його зобов’язуючим" для Угорщини.