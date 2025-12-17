Репарационный займ для Украины. Орбан боится мести Путина

Премьер Венгрии Виктор Орбан признался журналистам, что спрашивал у главы Кремля Владимира Путина по поводу того, какой будет реакция Москвы на возможное решение ЕС использовать российские активы для помощи Украины. Диктатор ответил ему, что реакция России "будет сильной".

Орбан принимает решение по указанию Путина

Глава правительства Венгрии официально подтвердил, что направил письмо Путину, в котором интересовался, какой ответ планирует Кремль, если Евросоюз примет решение об использовании российских активов для "репарационного займа" Украине.

Кроме того, Виктора Орбана очень интересовало, будет ли Москва обращать внимание на позицию отдельных стран-членов.

Он также добавил, что получил ответ о том, что реакция России "будет сильной", а решения по этому вопросу отдельно взятых стран будут учитываться.

На этом фоне Виктор Орбан подчеркнул, что никогда не поддержит использование замороженных в ЕС российских активов, потому что это будет "новым уровнем эскалации".

Кроме того, глава правительства Венгрии опубликовал отдельное сообщение в своем X, где жалуется, что ЕС "лишил Венгрию ее прав" и нарушил принцип "лояльного сотрудничества" в дебатах относительно санкций, поэтому он "больше не сочтет его обязывающим" для Венгрии.