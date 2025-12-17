Як Трамп відреагує на зрив Путіним мирної угоди — дані інсайдерів

Згідно з даними Bloomberg, американський лідер Дональд Трамп допускає, що російський диктатор Володимир Путін може відкинути мирну угоду для завершення війни для України. Ба більше, його команда вже готується до такого розвитку подій, насамперед до санкційного удару.

До чого готується команда Трампа

За словами анонімних джерел, Штати наразі активно працюють над новим пакетом санкцій проти РФ.

Цього разу під удар може потрапити енергетичний сектор Росії — це станеться, якщо диктатор Путін перекреслить мирні зусилля Трамп та його команди.

Станом на сьогодні у центрі уваги одразу кілька варіантів дій:

санкційний удар по суднах "тіньового флоту" танкерів Росії, які використовуються для транспортування російської нафти;

націлювання на трейдерів, які сприяють цим операціям.

Інсайдери стверджують, нові заходи можуть бути оприлюднені вже найближчими днями.

Окрім того, наголошується, що глава Мінфіну США Скотт Бессент обговорив ці плани під час зустрічі з європейськими союзниками.

Що важливо розуміти, фінальне рішення все одно буде ухвалювати безпосередньо Дональд Трамп.