Украинские воины вернули контроль над частью Покровска
Украинские воины вернули контроль над частью Покровска

Александр Сырский
Битва за Покровск — последние подробности
17 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что Силы обороны Украины смогли вернуть контроль над 16 квадратными километрами в северной части Покровска Донецкой области.

Главные тезисы

  • Украинские войска отбросили врага от Купянска.
  • Армия РФ безуспешно пытается захватить Покровск в течение 17 месяцев.

Битва за Покровск — последние подробности

По словам Сырского, во время 32-го заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" он рассказал союзникам Украины о развитии боевых действий на фронте.

Как отметил главнокомандующий, несмотря на колоссальные потери, российские захватчики не отказываются от наступательных действий.

Армию РФ традиционно не останавливает отсутствие "оперативных успехов".

Сырский также обратил внимание на то, что бойцы ВСУ смогли успешно отбросить врага от Купянска, а также вернуть под контроль почти 90 процентов территории города.

По словам главкома, отдельно он остановился на ситуации на Покровском направлении.

Он также напомнил, что там уже более 17 месяцев армия РФ безуспешно пытается захватить Покровск.

Однако украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу. В результате контрнаступательных действий вернули контроль над 16 кв. км в северной части города. Также отразили 56 кв. км территории в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Удачное западнее Покровска.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующего ВСУ

