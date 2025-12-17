Украинские воины вернули контроль над частью Покровска

17 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что Силы обороны Украины смогли вернуть контроль над 16 квадратными километрами в северной части Покровска Донецкой области.

Битва за Покровск — последние подробности

По словам Сырского, во время 32-го заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" он рассказал союзникам Украины о развитии боевых действий на фронте.

Как отметил главнокомандующий, несмотря на колоссальные потери, российские захватчики не отказываются от наступательных действий.

Армию РФ традиционно не останавливает отсутствие "оперативных успехов".

Сырский также обратил внимание на то, что бойцы ВСУ смогли успешно отбросить врага от Купянска, а также вернуть под контроль почти 90 процентов территории города.

По словам главкома, отдельно он остановился на ситуации на Покровском направлении.

Он также напомнил, что там уже более 17 месяцев армия РФ безуспешно пытается захватить Покровск.