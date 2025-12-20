Украинские бойцы обезвредили почти 130 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские бойцы обезвредили почти 130 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Всего с начала этих суток произошло 220 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубь нашей территории.

Главные тезисы

  • Украинские защитники на Покровском направлении активно сопротивляются попыткам российских захватчиков продвинуться вглубь территории.
  • За короткий период было обезврежено около 130 оккупантов, в том числе были уничтожены техника и оборудование противника.
  • Российские захватчики нанесли значительное количество авиационных ударов и обстрелов, однако украинские военные успешно отражают атаки.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 20.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Российские захватчики нанесли 42 авиационных удара, сбросив при этом 101 управляемую бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 1684 дрона-камикадзе и произвели 2467 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток противник 60 раз атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Шахово, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка, Дачное и в сторону Новопавловки.

В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 128 окупантов, 107 из которых — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

  • танк,

  • боевую бронированную машину,

  • 10 единиц автомобильной техники,

  • 4 терминала спутниковой связи,

  • средство РЭБ,

  • 3 БпЛА.

Также наши защитники поразили 13 укрытий личного состава врага.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины вернули контроль над частью Покровска
Александр Сырский
Битва за Покровск — последние подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили почти 80 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины обезвредили более 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?