Украинские бойцы обезвредили почти 130 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 220 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубь нашей территории.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 20.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Российские захватчики нанесли 42 авиационных удара, сбросив при этом 101 управляемую бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 1684 дрона-камикадзе и произвели 2467 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток противник 60 раз атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Шахово, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка, Дачное и в сторону Новопавловки.

В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 128 окупантов, 107 из которых — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

танк,

боевую бронированную машину,

10 единиц автомобильной техники,

4 терминала спутниковой связи,

средство РЭБ,

3 БпЛА.