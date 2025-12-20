Украинские бойцы обезвредили почти 130 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 220 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубь нашей территории.
Главные тезисы
- Украинские защитники на Покровском направлении активно сопротивляются попыткам российских захватчиков продвинуться вглубь территории.
- За короткий период было обезврежено около 130 оккупантов, в том числе были уничтожены техника и оборудование противника.
- Российские захватчики нанесли значительное количество авиационных ударов и обстрелов, однако украинские военные успешно отражают атаки.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 20.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Российские захватчики нанесли 42 авиационных удара, сбросив при этом 101 управляемую бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 1684 дрона-камикадзе и произвели 2467 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении с начала суток противник 60 раз атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Шахово, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка, Дачное и в сторону Новопавловки.
В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 128 окупантов, 107 из которых — безвозвратно.
Кроме того, украинские воины уничтожили:
танк,
боевую бронированную машину,
10 единиц автомобильной техники,
4 терминала спутниковой связи,
средство РЭБ,
3 БпЛА.
Также наши защитники поразили 13 укрытий личного состава врага.
