ВСУ обезвредили почти 80 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
ВСУ обезвредили почти 80 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Всего с начала этих суток произошло 125 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Главные тезисы

  • Украинские защитники противостоят российским войскам на Покровском направлении, уничтожив почти 80 оккупантов за сутки.
  • За последние сутки произошло 125 боевых столкновений, в ходе которых ВСУ успешно отразили атаки противника.
  • Украинские военные остановили попытки российских войск продвинуться вглубь территории, нанеся удары по технике и укрытиям оккупантов.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 17 декабря

Оперативная информация по состоянию на 22:00 17.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня российские войска нанесли 28 авиационных ударов, сбросив 82 управляемых авиабомба. Кроме этого, привлекли к ударам 3145 дронов-камикадзе и произвели 2233 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 37 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.

Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежское, Дачное и в сторону Новопавловки. В некоторых локациях бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 78 окупантов, из них 42 — безвозвратно.

Также украинские воины обезвредили:

  • танк,

  • 3 артиллерийские системы,

  • 35 БпЛА,

  • 6 единиц автомобильной техники,

  • наземный роботизированный комплекс.

Кроме того, украинские защитники поразили 12 укрытий для личного состава и боеприпасов противника.

