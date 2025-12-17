ВСУ обезвредили почти 80 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 125 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 17 декабря

Оперативная информация по состоянию на 22:00 17.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня российские войска нанесли 28 авиационных ударов, сбросив 82 управляемых авиабомба. Кроме этого, привлекли к ударам 3145 дронов-камикадзе и произвели 2233 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 37 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.

Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежское, Дачное и в сторону Новопавловки. В некоторых локациях бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 78 окупантов, из них 42 — безвозвратно.

Также украинские воины обезвредили:

танк,

3 артиллерийские системы,

35 БпЛА,

6 единиц автомобильной техники,

наземный роботизированный комплекс.

Кроме того, украинские защитники поразили 12 укрытий для личного состава и боеприпасов противника.