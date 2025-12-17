Между ВСУ и армией РФ произошло почти 90 боестолкновений с начала суток
Между ВСУ и армией РФ произошло почти 90 боестолкновений с начала суток

С начала этих суток произошло 87 боевых столкновений между украинскими защитниками и оккупантами РФ.

Главные тезисы

  • С начала суток произошло 87 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
  • Украинские защитники отразили атаки противника в различных населенных пунктах на разных военных направлениях.
  • Агрессор активно обстреливал позиции украинских войск и населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня.

Актуальная ситуация на фронте 17 декабря

Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг совершил 60 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Лиман, Одрадно, Довгенькое и в сторону населенного пункта Избицкое. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак в сторону позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Нововодяне, Колодец, Дробышево, Новоселовка и в сторону населенного пункта Чернещина. Один бой продолжается.

  • Три вражеских атаки отразили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Серебрянки, Северска и Переездного, еще одно боестолкновение продолжается.

  • На Константиновском направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населённых пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 23 атаки противника. Бои продолжаются в восьми локациях.

  • В Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Сладкое, Привольное, Красногорское и в сторону Доброполья. Силы обороны отразили пять вражеских штурмов, четыре боестолкновения продолжаются. Авиаудары получили населенные пункты Подгавриловка и Братское.

  • С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили шесть атак оккупантов в районах Гуляйполя и в сторону Варваровки, еще два боевых столкновения продолжаются. Авиация противника нанесла удары по населенному пункту Святопетровка.

  • На Ореховском направлении кафиры дважды пытались наступать в районе Плавнов. Авиация российских террористов нанесла удары управляемыми бомбами по гражданским объектам в Запорожье и поселке Кушугум.

