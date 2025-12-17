Между ВСУ и армией РФ произошло почти 90 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг совершил 60 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Лиман, Одрадно, Довгенькое и в сторону населенного пункта Избицкое. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак в сторону позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Нововодяне, Колодец, Дробышево, Новоселовка и в сторону населенного пункта Чернещина. Один бой продолжается.

Три вражеских атаки отразили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Серебрянки, Северска и Переездного, еще одно боестолкновение продолжается.