Украинские защитники вступили в более 70 боестолкновений с оккупантами РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 15.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 55 обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили три штурма врага в районе Прилепки и в направлении Обуховки.

Продолжается одно боестолкновение с врагом на Купянском направлении в районе Песчаного.

На Лиманском направлении украинские подразделения отражали пять атак противника. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Противник атаковал в районе Новоселовки и в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.

На Славянском направлении украинские воины отразили четыре вражеских атаки — подразделения кафиров пытались продвинуться в районах Серебрянки, Дроновки и Северска, еще один бой продолжается.