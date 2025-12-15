Украинские защитники вступили в более 70 боестолкновений с оккупантами РФ с начала суток

В это время враг 71 раз атаковал позиции Сил обороны.
Актуальная ситуация на фронте 15 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16:00 15.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 55 обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили три штурма врага в районе Прилепки и в направлении Обуховки.
Продолжается одно боестолкновение с врагом на Купянском направлении в районе Песчаного.
На Лиманском направлении украинские подразделения отражали пять атак противника. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Противник атаковал в районе Новоселовки и в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.
На Славянском направлении украинские воины отразили четыре вражеских атаки — подразделения кафиров пытались продвинуться в районах Серебрянки, Дроновки и Северска, еще один бой продолжается.
На Константиновском направлении российские оккупанты 11 раз пытались штурмовать позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Новопавловки Иванополья, Софиевки. Украинские подразделения отразили девять атак, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в направлениях населенных пунктов Гришино и Новопавловка. Сдерживая враждебное давление, украинские защитники уже отбили 19 атак, бои продолжаются.
На Александровском направлении захватчики девять раз пытались продвинуться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Ялта, Январское, Сосновка, Вербовое, Согласие, Привольное, Рыбное и в направлении Алексеевки. Враг нанес авиаудару по Гавриловке.
На Гуляйпольском направлении враг совершил восемь штурмовых действий, украинские защитники отразили атаки в направлениях Гуляйполя и Варваровки. Одно боестолкновение продолжается. Противник наносил авиаудары по Гуляйполю и Железнодорожному.
На Ореховском направлении противник трижды наступал в сторону Новоандреевки, Павловки и в районе Щербаков.
На Приднепровском направлении зафиксирована одна неудачная попытка противника приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновки.
