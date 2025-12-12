93 боестолкновение произошло на фронте между ВСУ и армией РФ с начала суток

С начала суток на фронте произошло 93 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- На фронте произошло 93 боевых столкновения, где бойцы ВСУ успешно отразили 12 вражеских атак по разным направлениям.
- Защитники Украины удерживают рубежи, останавливают врага и наносят значительные потери российской агрессии.
- Бои охватили различные направления, включая Курское, Купянский, Лиманский, Славянский и другие, где противник совершил обстрелы и атаки.
Актуальная ситуация на фронте 12 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16:00 12.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 112 обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошла одна атака врага в сторону населенного пункта Колодязное.
На Купянском направлении враг четырежды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка и в сторону Куриловки, два боестолкновения сейчас еще продолжаются.
На Лиманском направлении сегодня произошло девятнадцать боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Среднее, Заречное, Дробышивое и в сторону Дружелюбовки, Новосергеевки, Нового Мира, Ставков, Александровки, Новоселовки, Лимана, бои ведутся в десяти локациях.
На Славянском направлении противник совершил сегодня пять атак в районах Торского, Серебрянки, Переездного.
На Краматорском направлении наши воины отразили две атаки в направлении населенных пунктов Приволье, Миньковка, еще два боестолкновения теперь продолжаются.
Силы обороны остановили 12 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Яблоновка и в сторону Константиновки, Степановки, Софиевки. Еще одно сражение продолжается.
На Покровском направлении российские войска 22 раза пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филиал и в сторону Дорожное, Белицкое, Мирноград, Новопавловка. Наши защитники уже отразили 16 атак, бои продолжаются.
На Александровском направлении украинские защитники отбили 11 атак противника вблизи населенных пунктов Вороне, Приволье, Вербовое, Алексеевка, Привольное и в направлениях Александроград, Вишневое, Рыбное, Красногорское. Еще одно сражение продолжается.
На Гуляйпольском направлении наши воины отразили девять штурмовых действий вражеских подразделений в районах населенных пунктов Приволье, Сладкое и в сторону Доброполья, Гуляйполя.
На Ореховском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку в районе населенного пункта Новоандреевка.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили четыре вражеских атаки.
