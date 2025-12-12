93 боестолкновение произошло на фронте между ВСУ и армией РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 12.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 112 обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошла одна атака врага в сторону населенного пункта Колодязное.

На Купянском направлении враг четырежды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка и в сторону Куриловки, два боестолкновения сейчас еще продолжаются.

На Лиманском направлении сегодня произошло девятнадцать боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Среднее, Заречное, Дробышивое и в сторону Дружелюбовки, Новосергеевки, Нового Мира, Ставков, Александровки, Новоселовки, Лимана, бои ведутся в десяти локациях.

На Славянском направлении противник совершил сегодня пять атак в районах Торского, Серебрянки, Переездного.

На Краматорском направлении наши воины отразили две атаки в направлении населенных пунктов Приволье, Миньковка, еще два боестолкновения теперь продолжаются.