Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 120 штурмов армии РФ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 12.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Противник нанес три авиаудара, сбросил восемь авиабомб, совершил 114 обстрелов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня. Подразделения сил обороны осуществляют поисково-ударные действия на определенных участках, имеют успех.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боестолкновений в районе Волчанска и в сторону Двуречанского и Григоровки. Три вражеских атаки продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении продолжаются три боестолкновения. Всего с начала суток враг четырежды пытался продвинуться к позициям наших защитников в сторону Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении сегодня произошло 21 боестолкновение. Враг атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Карповка, Заречное, Новоселовка и в направлениях населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новосергеевка, Ставки, Дробышево, Коровин Яр, Лиман. Четырнадцать боестолкновений в настоящее время продолжаются.

На Славянском направлении противник совершил сегодня четыре атаки в районах Дроновки, Серебрянки и Выемки. Один бой до сих пор держит.