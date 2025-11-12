Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 120 штурмов армии РФ

С начала суток на фронте произошло 124 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- С начала суток на фронте произошло 124 боевых столкновения между ВСУ и российскими войсками.
- Украинские защитники успешно отразили более 120 штурмов армии РФ, удерживая рубежи и разрушая планы противника.
- Силы обороны осуществляют поисково-ударные действия на различных направлениях, держа свои позиции и нанося ответные удары.
Актуальная ситуация на фронте 12 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 12.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Противник нанес три авиаудара, сбросил восемь авиабомб, совершил 114 обстрелов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня. Подразделения сил обороны осуществляют поисково-ударные действия на определенных участках, имеют успех.
На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боестолкновений в районе Волчанска и в сторону Двуречанского и Григоровки. Три вражеских атаки продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении продолжаются три боестолкновения. Всего с начала суток враг четырежды пытался продвинуться к позициям наших защитников в сторону Петропавловки, Песчаного и Богуславки.
На Лиманском направлении сегодня произошло 21 боестолкновение. Враг атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Карповка, Заречное, Новоселовка и в направлениях населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новосергеевка, Ставки, Дробышево, Коровин Яр, Лиман. Четырнадцать боестолкновений в настоящее время продолжаются.
На Славянском направлении противник совершил сегодня четыре атаки в районах Дроновки, Серебрянки и Выемки. Один бой до сих пор держит.
Силы обороны остановили 13 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Константиновка, Яблоновка и направления населенных пунктов Бересток и Софиевка. Еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Покровском направлении русские войска 52 раза пытались идти вперед на позиции. Наши защитники уже отразили 48 атак, бои продолжаются.
На Александровском направлении украинские защитники отразили восемь атак противника вблизи населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Январское, Сосновка, Вербовое, Согласие. Еще одна вражеская атака продолжается.
На Гуляйпольском направлении произошло два боестолкновения в районе Зеленой Рощи. Враг нанес авиаудары по Варваровке и Зеленой Роще.
На Ореховском направлении Силы обороны отразили три вражеских атаки в сторону Приморского и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении с начала суток враг совершил одно неудачное наступательное действие в районе Антоновского моста.
