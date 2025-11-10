ВСУ ликвидировали 1100 оккупантов РФ в течение суток

По состоянию на утро 10 ноября российские войска на фронте за сутки потеряли около 1100 солдат, 77 единиц автотехники и автоцистерн, а также почти 57 беспилотников.
Главные тезисы
- Украинские Вооруженные Силы успешно ликвидировали более 1100 оккупантов РФ за сутки.
- Российские войска потеряли 77 единиц автотехники и автоцистерн на фронте за последние сутки.
- Ориентировочные боевые потери армии РФ в конфликте с Украиной трагично высоки и достигают более 1 152 160 человек личного состава.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года по 9 ноября 2025 года ориентировочные боевые потери противника составили:
личного состава — около 1 152 160 (+1 090) человек.
танков — 11 342 (+7) ед.
боевых бронированных машин — 23 552 (+7) ед.
артиллерийских систем — 34 349 (+9) ед.
РСЗО — 1 538 (+0) ед.
средств ПВО — 1 239 (+0) ед.
самолетов — 428 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БпЛА оперативно-тактического уровня — 79 425 (+57) ед.
крылатых ракет — 3 926 (+0) ед.
кораблей/катеров — 28 (+0) ед.
подводных лодок — 1 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 66 957 (+77) ед.
специальной техники — 3 993 (+0) ед.
