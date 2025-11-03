ВСУ уничтожили почти 1200 оккупантов и 45 артсистем РФ в течение суток
ВСУ уничтожили почти 1200 оккупантов и 45 артсистем РФ в течение суток

Враг в сутки, со 2 по 3 ноября, потерял почти 1200 солдат, крылатую ракету и значительное количество техники. Также ВСУ ликвидировали около 400 российских дронов.

  • Вооруженные силы Украины ликвидировали около 1200 солдат и 45 артиллерийских систем РФ за сутки.
  • Также было уничтожено около 400 российских дронов в ходе военных операций.
  • Потери армии РФ включают огромное количество техники, такие как танки, боевая бронетехника и артиллерийские системы.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Также у РФ на фронте за последние сутки "минус" 45 артиллерийских систем, несколько танков и бронированных машин.

Таким образом, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 144 830 (+1 160) человек.

  • танков — 11 321 (+5) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 531 (+6) ед.

  • артиллерийских систем — 34 207 (+45) ед.

  • РСЗО — 1 534 ед.

  • средств ПВО — 1 235 ед.

  • самолетов — 428 ед.

  • вертолетов -346 ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 77 435 (+383) ед.

  • крылатых ракет — 3 918 (+1) ед.

  • кораблей / катеров — 28 ед.

  • подводных лодок — 1 ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 66 411 (+121) ед.

  • специальной техники -3989 (+2) ед.

