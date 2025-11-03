ВСУ уничтожили почти 1200 оккупантов и 45 артсистем РФ в течение суток

Враг в сутки, со 2 по 3 ноября, потерял почти 1200 солдат, крылатую ракету и значительное количество техники. Также ВСУ ликвидировали около 400 российских дронов.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины ликвидировали около 1200 солдат и 45 артиллерийских систем РФ за сутки.
- Также было уничтожено около 400 российских дронов в ходе военных операций.
- Потери армии РФ включают огромное количество техники, такие как танки, боевая бронетехника и артиллерийские системы.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Также у РФ на фронте за последние сутки "минус" 45 артиллерийских систем, несколько танков и бронированных машин.
Таким образом, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.25 ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 144 830 (+1 160) человек.
танков — 11 321 (+5) ед.
боевых бронированных машин — 23 531 (+6) ед.
артиллерийских систем — 34 207 (+45) ед.
РСЗО — 1 534 ед.
средств ПВО — 1 235 ед.
самолетов — 428 ед.
вертолетов -346 ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 77 435 (+383) ед.
крылатых ракет — 3 918 (+1) ед.
кораблей / катеров — 28 ед.
подводных лодок — 1 ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 66 411 (+121) ед.
специальной техники -3989 (+2) ед.
