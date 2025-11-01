У ВСУ заявили об увеличении численности штурмовых групп в Покровске
У ВСУ заявили об увеличении численности штурмовых групп в Покровске

Десантно-штурмовые войска ВСУ
Покровск
Украинским силам удалось улучшить тактическое положение в Покровске. И они наращивают численность своих штурмовых групп в городе.

  • Украинским силам удалось улучшить тактическое положение в Покровске, что позволило наращивать численность штурмовых групп в городе.
  • Проводится успешная операция по зачистке территории на Добропольском выступлении с участием подразделений ВСУ и других военных структур.
  • Украинские военные используют диверсифицированные способы перемещения личного состава для укрепления позиций в Покровске.

ВСУ улучшили тактическое положение в Покровске

Об этом сообщает 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Ситуация в Покровске остается сложной и динамичной.

В результате успешных контрдействий украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города.

Также бойцы увеличивают количество штурмовых групп в Покровске, используя диверсифицированные способы перемещения личного состава.

Одновременно украинские военные работают над блокировкой вражеской логистики с последующим ее перерезанием.

Держим противника под огневым контролем, а количество ликвидированных россиян в Покровске постепенно растет. За последнюю неделю в городе было уничтожено 85 россиян.

Как заявил главком Александр Сырский, в комплексной операции принимают участие подразделения ВСУ (операторы дронов и штурмовики), а также сводные группы Сил специальных операций, СБУ и Главного управления разведки.

Продолжаем освобождение и зачистку территории на Добропольском выступлении. Покровск — держим. Мирноград — держим.

