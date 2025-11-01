У ЗСУ заявили про збільшення чисельності штурмових груп у Покровську

Українським силам вдалося поліпшити тактичне становище в Покровську. І наразі вони нарощують чисельність своїх штурмових груп у місті.
Головні тези:
- ЗСУ заявили про збільшення чисельності штурмових груп у Покровську, після покращення тактичного становища в місті.
- Проводиться успішна операція з зачистки території на Добропільському виступі за участю підрозділів ЗСУ та інших військових структур.
- Українські військові використовують диверсифіковані способи переміщення особового складу для укріплення позицій у Покровську.
ЗСУ поліпшили тактичне становище у Покровську
Про це повідомляє 7-ий корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Ситуація в Покровську залишається складною і динамічною.
Також бійці збільшують кількість штурмових груп у Покровську, використовуючи "диверсифіковані способи" переміщення особового складу.
Одночасно українські військові працюють над блокуванням ворожої логістики з подальшим її перерізанням.
Як заявив головком Олександр Сирський, у комплексній операції беруть участь підрозділи ЗСУ (оператори дронів і штурмовики), а також зведені групи Сил спеціальних операцій, СБУ та Головного управління розвідки.
Продовжуємо звільнення і зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ — тримаємо. Мирноград — тримаємо.
