У ЗСУ заявили про збільшення чисельності штурмових груп у Покровську
У ЗСУ заявили про збільшення чисельності штурмових груп у Покровську

Десантно-штурмові війська ЗСУ
Покровськ

Українським силам вдалося поліпшити тактичне становище в Покровську. І наразі вони нарощують чисельність своїх штурмових груп у місті.

Головні тези:

  • ЗСУ заявили про збільшення чисельності штурмових груп у Покровську, після покращення тактичного становища в місті.
  • Проводиться успішна операція з зачистки території на Добропільському виступі за участю підрозділів ЗСУ та інших військових структур.
  • Українські військові використовують диверсифіковані способи переміщення особового складу для укріплення позицій у Покровську.

ЗСУ поліпшили тактичне становище у Покровську

Про це повідомляє 7-ий корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Ситуація в Покровську залишається складною і динамічною.

У результаті успішних контрдій українські військові зуміли покращити тактичне положення в кількох кварталах міста.

Також бійці збільшують кількість штурмових груп у Покровську, використовуючи "диверсифіковані способи" переміщення особового складу.

Одночасно українські військові працюють над блокуванням ворожої логістики з подальшим її перерізанням.

Тримаємо противника під вогневим контролем, а кількість ліквідованих росіян у Покровську поступово зростає. За останній тиждень у місті знищили 85 росіян.

Як заявив головком Олександр Сирський, у комплексній операції беруть участь підрозділи ЗСУ (оператори дронів і штурмовики), а також зведені групи Сил спеціальних операцій, СБУ та Головного управління розвідки.

Продовжуємо звільнення і зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ — тримаємо. Мирноград — тримаємо.

