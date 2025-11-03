ЗСУ знищили майже 1200 окупантів і 45 артсистем РФ протягом доби
Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ
втрати
Ворог за добу, з 2 по 3 листопада, втратив майже 1200 солдатів, крилату ракету та значну кількість техніки. Також ЗСУ ліквідували близько 400 російських дронів.

Головні тези:

  • Збройні сили України знищили майже 1200 ворогів та 45 артилерійських систем РФ протягом доби.
  • Під час військових операцій ЗСУ також ліквідували близько 400 російських дронів.
  • Втрати армії РФ включають 11 321 танк, 23 531 бойову бронетехніку, 34 207 артилерійських систем та інше.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Також у РФ на фронті за останню добу "мінус" 45 артилерійських систем, кілька танків та броньованих машин.

Втрати армії РФ

Таким чином, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 144 830 (+1 160) осіб.

  • танків — 11 321 (+5) од.

  • бойових броньованих машин — 23 531 (+6) од.

  • артилерійських систем — 34 207 (+45) од.

  • РСЗВ — 1 534 од.

  • засобів ППО — 1 235 од.

  • літаків — 428 од.

  • гелікоптерів -346 од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 77 435 (+383) од.

  • крилатих ракет — 3 918 (+1) од.

  • кораблів / катерів — 28 од.

  • підводних човнів — 1 од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 66 411 (+121) од.

  • спеціальної техніки -3 989 (+2) од.

