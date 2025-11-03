ЗСУ знищили майже 1200 окупантів і 45 артсистем РФ протягом доби

Ворог за добу, з 2 по 3 листопада, втратив майже 1200 солдатів, крилату ракету та значну кількість техніки. Також ЗСУ ліквідували близько 400 російських дронів.
Головні тези:
- Збройні сили України знищили майже 1200 ворогів та 45 артилерійських систем РФ протягом доби.
- Під час військових операцій ЗСУ також ліквідували близько 400 російських дронів.
- Втрати армії РФ включають 11 321 танк, 23 531 бойову бронетехніку, 34 207 артилерійських систем та інше.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Також у РФ на фронті за останню добу "мінус" 45 артилерійських систем, кілька танків та броньованих машин.
Таким чином, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.25 орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 144 830 (+1 160) осіб.
танків — 11 321 (+5) од.
бойових броньованих машин — 23 531 (+6) од.
артилерійських систем — 34 207 (+45) од.
РСЗВ — 1 534 од.
засобів ППО — 1 235 од.
літаків — 428 од.
гелікоптерів -346 од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 77 435 (+383) од.
крилатих ракет — 3 918 (+1) од.
кораблів / катерів — 28 од.
підводних човнів — 1 од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 66 411 (+121) од.
спеціальної техніки -3 989 (+2) од.
