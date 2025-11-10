ЗСУ ліквідували 1100 окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували 1100 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Станом на ранок 10 листопада російські війська на фронті за добу втратили майже 1100 солдатів, 77 одиниць автотехніки та автоцистерн, а також майже 57 безпілотників.

Головні тези:

  • ЗСУ успішно ліквідували понад 1100 окупантів РФ за добу.
  • Російські війська втратили 77 одиниць автотехніки та автоцистерн на фронті.
  • Орієнтовні бойові втрати армії РФ у війні проти України від 24 лютого 2022 року до 9 листопада 2025 року включають понад 1 152 160 осіб особового складу.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати армії РФ

Таким чином, з 24 лютого 2022 року по 9 листопада 2025 року орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу — близько 1 152 160 (+1 090) осіб.

  • танків — 11 342 (+7) од.

  • бойових броньованих машин — 23 552 (+7) од.

  • артилерійських систем — 34 349 (+9) од.

  • РСЗВ — 1 538 (+0) од.

  • засобів ППО — 1 239 (+0) од.

  • літаків — 428 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 79 425 (+57) од.

  • крилатих ракет — 3 926 (+0) од.

  • кораблів / катерів — 28 (+0) од.

  • підводних човнів — 1 (+0) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 66 957 (+77) од.

  • спеціальної техніки — 3 993 (+0) од.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили майже 1200 окупантів і 45 артсистем РФ протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували майже 1200 окупантів РФ протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили майже 100 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?