ЗСУ ліквідували 1100 окупантів РФ протягом доби

Станом на ранок 10 листопада російські війська на фронті за добу втратили майже 1100 солдатів, 77 одиниць автотехніки та автоцистерн, а також майже 57 безпілотників.
Головні тези:
- ЗСУ успішно ліквідували понад 1100 окупантів РФ за добу.
- Російські війська втратили 77 одиниць автотехніки та автоцистерн на фронті.
- Орієнтовні бойові втрати армії РФ у війні проти України від 24 лютого 2022 року до 9 листопада 2025 року включають понад 1 152 160 осіб особового складу.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року по 9 листопада 2025 року орієнтовні бойові втрати противника склали:
особового складу — близько 1 152 160 (+1 090) осіб.
танків — 11 342 (+7) од.
бойових броньованих машин — 23 552 (+7) од.
артилерійських систем — 34 349 (+9) од.
РСЗВ — 1 538 (+0) од.
засобів ППО — 1 239 (+0) од.
літаків — 428 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 79 425 (+57) од.
крилатих ракет — 3 926 (+0) од.
кораблів / катерів — 28 (+0) од.
підводних човнів — 1 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 66 957 (+77) од.
спеціальної техніки — 3 993 (+0) од.
