ЗСУ ліквідували майже 1200 окупантів РФ протягом доби
ЗСУ ліквідували майже 1200 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати

За останню добу, 5 листопада, Сили оборони України знищили більше тисячі окупантів та сотні одиниць ворожої техніки.

Головні тези:

  • ЗСУ знищили понад 1200 окупантів Російської Федерації за останню добу.
  • Актуальні втрати армії РФ у війні проти України включають понад мільйон осіб та тисячі одиниць військової техніки.
  • Від початку війни до наших днів, російські війська зазнали серйозних втрат в обличчі Української армії.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Актуальні втрати армії РФ

З 24 лютого 2022 року по 6 листопада 2025 року загальні втрати російських військ становлять:

  • особового складу — близько 1 147 740 (+1 170) осіб.

  • танків — 11 329 (+0) од.

  • бойових броньованих машин — 23 541 (+6) од.

  • артилерійських систем — 34 288 (+15) од.

  • РСЗВ — 1 535 (+0) од.

  • засобів ППО — 1 237 (+0) од.

  • літаків — 428 (+0) од.

  • гелікоптерів -346 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 78 430 (+172) од.

  • крилатих ракет — 3 918 (+0) од.

  • кораблів / катерів — 28 (+0) од.

  • підводних човнів — 1 (+0) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 66 658 (+84) од.

  • спеціальної техніки — 3 991 (+1) од.

