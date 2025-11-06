ЗСУ ліквідували майже 1200 окупантів РФ протягом доби

За останню добу, 5 листопада, Сили оборони України знищили більше тисячі окупантів та сотні одиниць ворожої техніки.
Головні тези:
- ЗСУ знищили понад 1200 окупантів Російської Федерації за останню добу.
- Актуальні втрати армії РФ у війні проти України включають понад мільйон осіб та тисячі одиниць військової техніки.
- Від початку війни до наших днів, російські війська зазнали серйозних втрат в обличчі Української армії.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року по 6 листопада 2025 року загальні втрати російських військ становлять:
особового складу — близько 1 147 740 (+1 170) осіб.
танків — 11 329 (+0) од.
бойових броньованих машин — 23 541 (+6) од.
артилерійських систем — 34 288 (+15) од.
РСЗВ — 1 535 (+0) од.
засобів ППО — 1 237 (+0) од.
літаків — 428 (+0) од.
гелікоптерів -346 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 78 430 (+172) од.
крилатих ракет — 3 918 (+0) од.
кораблів / катерів — 28 (+0) од.
підводних човнів — 1 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 66 658 (+84) од.
спеціальної техніки — 3 991 (+1) од.
