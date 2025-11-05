Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 200 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 05.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося два бойових зіткнення, одне з яких на даний час триває. Крім того, ворог завдав сім авіаударів, скинувши 16 керованих авіабомб, а також здійснив 85 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак ворожих військ, ще п’ять бойових зіткнень тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Бологівки та у бік Синельникового.

На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі атакували позиції наших захисників у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 23 атаки на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Карпівка, Дерилове, Мирне, Шандриголове, Зарічне та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дробишеве. Сім бойових зіткнень тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки, Переїзного та у бік Званівки, ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили чотири атаки поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр та у бік Ступочок.