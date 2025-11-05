Между ВСУ и армией РФ произошло более 200 боестолкновений с начала суток

С начала этих суток произошло 205 боевых столкновений. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории.
Главные тезисы
- С начала суток произошло более 200 боестолкновений между украинскими ВСУ и армией РФ.
- Силы обороны активно отражают атаки российских захватчиков на различных направлениях фронта.
- Российские оккупанты совершили более 200 атак, включая авиаудары и обстрелы населенных пунктов.
Актуальная ситуация на фронте 5 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 05.11.2025 насчет российского вторжения предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения, одно из которых в настоящее время продолжается. Кроме того, враг нанес семь авиаударов, сбросив 16 управляемых авиабомб, а также совершил 85 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили семь атак вражеских войск, еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Бологовки и в сторону Синельниково.
На Купянском направлении российские кафиры трижды атаковали позиции наших защитников в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила 23 атаки на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Карповка, Дерилово, Мирное, Шандриголово, Заречное и в сторону населенных пунктов Коровин Яр и Дробышево. Семь боевых столкновений продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны отразили 13 атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки, Северска, Серебрянки, Переездного и в сторону Звановки, еще два боеприкосновения продолжаются.
На Краматорском направлении наши воины отразили четыре атаки вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Часов Яр и в сторону Ступочек.
На Константиновском направлении враг совершил 29 штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка и Русин Яр. Семь боевых столкновений до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 84 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают напор и отразили уже 68 атак противника, 16 боевых столкновений продолжаются.
Проводятся мероприятия по блокированию противника, пытающегося просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Идет активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться.
В Покровске Силы обороны Украины совершают ударно-розыскные действия. В частности, привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, возведены группы ССпО, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ. Ужесточены военные части, обороняющие город.
На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Поддубное, Январское, Вороно, Сосновка, Степное, Вербовое, Привольное, Новогригорьевка и Первомайское. Наши воины отбили 23 вражеских штурма, еще три атаки продолжаются.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Новониколаевка, Успеновка и Зеленый Гай, два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение — противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степное.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста. Вражеская авиация нанесла удар по Николаеву.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-