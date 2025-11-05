Между ВСУ и армией РФ произошло более 200 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 05.11.2025 насчет российского вторжения предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения, одно из которых в настоящее время продолжается. Кроме того, враг нанес семь авиаударов, сбросив 16 управляемых авиабомб, а также совершил 85 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили семь атак вражеских войск, еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Бологовки и в сторону Синельниково.

На Купянском направлении российские кафиры трижды атаковали позиции наших защитников в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 23 атаки на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Карповка, Дерилово, Мирное, Шандриголово, Заречное и в сторону населенных пунктов Коровин Яр и Дробышево. Семь боевых столкновений продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 13 атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки, Северска, Серебрянки, Переездного и в сторону Звановки, еще два боеприкосновения продолжаются.

На Краматорском направлении наши воины отразили четыре атаки вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Часов Яр и в сторону Ступочек.