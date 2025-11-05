Между ВСУ и армией РФ произошло более 200 боестолкновений с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло более 200 боестолкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

С начала этих суток произошло 205 боевых столкновений. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории.

Главные тезисы

  • С начала суток произошло более 200 боестолкновений между украинскими ВСУ и армией РФ.
  • Силы обороны активно отражают атаки российских захватчиков на различных направлениях фронта.
  • Российские оккупанты совершили более 200 атак, включая авиаудары и обстрелы населенных пунктов.

Актуальная ситуация на фронте 5 ноября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 05.11.2025 насчет российского вторжения предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения, одно из которых в настоящее время продолжается. Кроме того, враг нанес семь авиаударов, сбросив 16 управляемых авиабомб, а также совершил 85 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили семь атак вражеских войск, еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Бологовки и в сторону Синельниково.

  • На Купянском направлении российские кафиры трижды атаковали позиции наших защитников в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила 23 атаки на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Карповка, Дерилово, Мирное, Шандриголово, Заречное и в сторону населенных пунктов Коровин Яр и Дробышево. Семь боевых столкновений продолжаются.

  • На Славянском направлении Силы обороны отразили 13 атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки, Северска, Серебрянки, Переездного и в сторону Звановки, еще два боеприкосновения продолжаются.

  • На Краматорском направлении наши воины отразили четыре атаки вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Часов Яр и в сторону Ступочек.

  • На Константиновском направлении враг совершил 29 штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка и Русин Яр. Семь боевых столкновений до сих пор продолжаются.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 84 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают напор и отразили уже 68 атак противника, 16 боевых столкновений продолжаются.

Проводятся мероприятия по блокированию противника, пытающегося просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Идет активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться.

В Покровске Силы обороны Украины совершают ударно-розыскные действия. В частности, привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, возведены группы ССпО, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ. Ужесточены военные части, обороняющие город.

  • На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Поддубное, Январское, Вороно, Сосновка, Степное, Вербовое, Привольное, Новогригорьевка и Первомайское. Наши воины отбили 23 вражеских штурма, еще три атаки продолжаются.

  • На Гуляйпольском направлении зафиксировано восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Новониколаевка, Успеновка и Зеленый Гай, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение — противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степное.

  • На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста. Вражеская авиация нанесла удар по Николаеву.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 2 ноября 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили почти 1200 оккупантов и 45 артсистем РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Штурмовые подразделения ВСУ продвинулись на Добропольском направлении — Сырский
Генштаб ВСУ
Сырский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?