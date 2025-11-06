ВСУ ликвидировали почти 1200 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали почти 1200 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Читати українською

За последние сутки, 5 ноября, Силы обороны Украины уничтожили более тысячи окупантов и сотни единиц вражеской техники.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины уничтожили более 1200 оккупантов РФ за последние сутки.
  • Актуальные потери армии Российской Федерации в войне против Украины включают более миллиона человек и тысячи единиц военной техники.
  • С начала войны Украина нанесла серьезные потери войскам РФ, что отражено в статистике уничтоженной вражеской техники.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Актуальные потери армии РФ

С 24 февраля 2022 года по 6 ноября 2025 года общие потери российских войск составляют:

  • личного состава — около 1 147 740 (+1 170) человек.

  • танков — 11 329 (+0) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 541 (+6) ед.

  • артиллерийских систем — 34 288 (+15) ед.

  • РСЗО — 1 535 (+0) ед.

  • средств ПВО — 1 237 (+0) ед.

  • самолетов — 428 (+0) ед.

  • вертолетов -346 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 78 430 (+172) ед.

  • крылатых ракет — 3 918 (+0) ед.

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед.

  • подводных лодок — 1 (+0) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 66 658 (+84) ед.

  • специальной техники — 3 991 (+1) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ВСУ заявили об увеличении численности штурмовых групп в Покровске
Десантно-штурмовые войска ВСУ
Покровск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили почти 1200 оккупантов и 45 артсистем РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло более 200 боестолкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?