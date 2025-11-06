ВСУ ликвидировали почти 1200 оккупантов РФ в течение суток

За последние сутки, 5 ноября, Силы обороны Украины уничтожили более тысячи окупантов и сотни единиц вражеской техники.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины уничтожили более 1200 оккупантов РФ за последние сутки.
- Актуальные потери армии Российской Федерации в войне против Украины включают более миллиона человек и тысячи единиц военной техники.
- С начала войны Украина нанесла серьезные потери войскам РФ, что отражено в статистике уничтоженной вражеской техники.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля 2022 года по 6 ноября 2025 года общие потери российских войск составляют:
личного состава — около 1 147 740 (+1 170) человек.
танков — 11 329 (+0) ед.
боевых бронированных машин — 23 541 (+6) ед.
артиллерийских систем — 34 288 (+15) ед.
РСЗО — 1 535 (+0) ед.
средств ПВО — 1 237 (+0) ед.
самолетов — 428 (+0) ед.
вертолетов -346 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 78 430 (+172) ед.
крылатых ракет — 3 918 (+0) ед.
кораблей/катеров — 28 (+0) ед.
подводных лодок — 1 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 66 658 (+84) ед.
специальной техники — 3 991 (+1) ед.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-