Между ВСУ и армией РФ произошло 125 боестолкновений с начала суток
Между ВСУ и армией РФ произошло 125 боестолкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 125.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины отразили 125 вражеских атак за последние сутки.
  • На Южно-Слобожанском направлении продолжается 2 боевых столкновения.
  • В районах Купянска и Глушковки отражено 8 атак врага.

Актуальная ситуация на фронте 10 ноября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отразили восемь вражеских атак. Кроме того, враг совершил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из них — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг совершил восемь атак в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. Два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

  • На Купянском направлении Силы обороны отразили восемь атак врага в районах Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила две атаки на позиции украинцев в районе населенного пункта Коровой Яр и в направлении Лимана. Одно боевое столкновение продолжается.

  • В Славянском направлении подразделения россиян шесть раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Серебрянки и Дроновки.

  • На Константиновском направлении противник десять раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультин, Русин Яр и Софиевка.

  • На Покровском направлении с начала суток российские кафиры предприняли 51 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Паньковка, Красный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоэкономическое, Мирноград, Новопавловка, Ровно, Лисовка, Покровск, Котлино, Дачное. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 46 атак. Пять боевых столкновений до сих пор продолжаются.

  • На Александровском направлении украинские защитники остановили четыре штурмовых действия вражеских войск. Еще одно столкновение продолжается. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Ивановка, Сосновка, Вороне, Орестополь, Егоровка.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили три вражеских атаки в районе Зеленой Рощи и в сторону населенного пункта Ровнополья.

  • На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку оккупантов в районе населенного пункта Плавни. В настоящее время продолжается еще одно боевое столкновение.

