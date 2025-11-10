Между ВСУ и армией РФ произошло 125 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отразили восемь вражеских атак. Кроме того, враг совершил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из них — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг совершил восемь атак в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. Два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении Силы обороны отразили восемь атак врага в районах Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила две атаки на позиции украинцев в районе населенного пункта Коровой Яр и в направлении Лимана. Одно боевое столкновение продолжается.

В Славянском направлении подразделения россиян шесть раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Серебрянки и Дроновки.