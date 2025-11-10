Між ЗСУ та армією РФ відбулося 125 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 10.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили вісім ворожих атак. Крім того, ворог здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, два з них — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки. Два бойові зіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак ворога в районах Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців у районі населеного пункту Коровій Яр та в напрямку Лиману. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку підрозділи росіян шість разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Серебрянки та Дронівки.