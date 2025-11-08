ЗСУ відбили 116 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 08.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили десять ворожих атак, ще одне зіткнення триває. Авіація загарбників завдала вісім ударів, скинувши при цьому 14 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 90 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять ворожих атак у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік населених пунктів Дворічанське й Колодязне, ще п’ять боєзіткнень тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири з п’ятьох ворожих атак у бік Петропавлівки й Піщаного. Бій триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців у районі населеного пункту Дерилове та у бік Коровиного Яру, бої тривають.

На Слов’янському напрямку росіяни десять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки. Сили оборони зупинили вісім атак противника, два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили ворожий наступ у районі Залізнянського.