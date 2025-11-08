ЗСУ відбили 116 штурмів армії РФ від початку доби

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 116.
Головні тези:
- Сили оборони України активно відбивають штурми російських військ на різних напрямках фронту.
- На Північно–Слобожанському, Курському, Південно–Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках війська відбили ворожі атаки та штурми.
Актуальна ситуація на фронті 8 листопада
Оперативна інформація станом на 16:00 08.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили десять ворожих атак, ще одне зіткнення триває. Авіація загарбників завдала вісім ударів, скинувши при цьому 14 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 90 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять ворожих атак у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік населених пунктів Дворічанське й Колодязне, ще п’ять боєзіткнень тривають.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири з п’ятьох ворожих атак у бік Петропавлівки й Піщаного. Бій триває.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців у районі населеного пункту Дерилове та у бік Коровиного Яру, бої тривають.
На Слов’янському напрямку росіяни десять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки. Сили оборони зупинили вісім атак противника, два боєзіткнення тривають.
На Краматорському напрямку наші воїни відбили ворожий наступ у районі Залізнянського.
На Костянтинівському напрямку противник вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 57 спроб потіснити наших воїнів. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 52 атаки.
На Олександрівському напрямку українські захисники зупинили п’ять штурмових дій ворожих військ. Авіаудару зазнала Великомихайлівка.
На Гуляйпільському напрямку відбулось чотири боєзіткнення в районах населених пунктів Успенівка та Новоуспенівське.
На Оріхівському напрямку з початку доби відбулася одна атака ворожих підрозділів — окупанти намагалися просунутися вперед у районі Плавнів. Авіація противника завдала удару по Оріхову.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну невдалу спробу наступу.
