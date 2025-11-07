ЗСУ відбили майже 140 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 07.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби зафіксовано п’ять бойових зіткнень, чотири з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинув десять керованих авіабомб та здійснив 99 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки ворожих військ, ще три бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українських підрозділів поблизу Куп’янська, Піщаного, Борівської Андріївки та у напрямку Петропавлівки. Три бойові зіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку російські окупанти п’ять разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Колодязі, Новоселівка та у напрямку населеного пункту Коровій Яр.

На Слов'янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак ворога поблизу населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Григорівка, Званівка.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно зупинили дві ворожі атаки поблизу Міньківки. Наразі тривають ще два бойові зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.