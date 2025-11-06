Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 100 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 06.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося вісім бойових зіткнень, чотири з яких на даний час тривають. Крім того, ворог завдав чотири авіаудари, скинувши 10 керованих авіабомб, а також здійснив 99 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 13 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворожих військ, ще один бій триває. Ворог намагається просунутися в районі Вовчанська та у бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 10 разів атакували позиції наших захисників у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Глушківка. Наразі три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Зарічне, Новоселівка та у бік населеного пункту Коровій Яр. Чотири бойових зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки та Федорівки, ще три боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили дві атаки поблизу населених пунктів Новомаркове та Віролюбівка.