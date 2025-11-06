Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 100 боєзіткнень від початку доби

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. Від початку цієї доби відбулося 93 бойових зіткнення.
Головні тези:
- Українські війська відбили 93 атаки ворожих сил та захистили позиції в прикордонних населених пунктах і об'єктах.
- Російські окупанти здійснили 4 авіаудари та сотні обстрілів позицій ЗСУ та цивільних населених пунктів.
- Сили оборони тримають оборону на різних напрямках, відбивши атаки в районах поблизу багатьох населених пунктів.
Актуальна ситуація на фронті 6 листопада
Оперативна інформація станом на 16:00 06.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося вісім бойових зіткнень, чотири з яких на даний час тривають. Крім того, ворог завдав чотири авіаудари, скинувши 10 керованих авіабомб, а також здійснив 99 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 13 — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворожих військ, ще один бій триває. Ворог намагається просунутися в районі Вовчанська та у бік Дворічанського.
На Куп’янському напрямку російські окупанти 10 разів атакували позиції наших захисників у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Глушківка. Наразі три боєзіткнення тривають.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Зарічне, Новоселівка та у бік населеного пункту Коровій Яр. Чотири бойових зіткнення тривають.
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки та Федорівки, ще три боєзіткнення тривають.
На Краматорському напрямку наші воїни відбили дві атаки поблизу населених пунктів Новомаркове та Віролюбівка.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять штурмових дій у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Русин Яр та в напрямку Софіївки. Три бойових зіткнення досі тривають.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Никанорівка, Родинське, Дорожнє, Новопавлівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія.
Сили оборони стримують натиск і відбили вже 26 атак противника, шість бойових зіткнень тривають. Наші воїни продовжують ударно-пошукові дії у районі Покровська. Ворог зазнає втрат.
На Олександрівському напрямку ворог намагається прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Січневе, Вербове та Першотравневе. Наші воїни відбили три ворожі штурми, ще одна атака триває.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового. Всі атаки ворога було відбито.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у напрямку Антонівського мосту.
