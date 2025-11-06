Между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 06.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло восемь боевых столкновений, четыре из которых в настоящее время продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиаудара, сбросив 10 управляемых авиабомб, а также совершил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 13 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре атаки вражеских войск, еще один бой продолжается. Враг пытается продвинуться в районе Волчанска и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении российские оккупанты 10 раз атаковали позиции наших защитников в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Глушковка. В настоящее время три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Заречное, Новоселовка и в сторону населенного пункта Коровой Яр. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отразили восемь атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки, Северска, Серебрянки и Федоровки, еще три боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении наши воины отразили две атаки вблизи населенных пунктов Новомарково и Веролюбовка.