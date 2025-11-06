Между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боестолкновений с начала суток

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 93 боевых столкновения.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 93 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
- Украинские войска успешно отразили 93 атаки и защитили позиции в приграничных населенных пунктах.
- Российские оккупанты совершили 4 авиаудара и сотни обстрелов позиций ВСУ и гражданских населенных пунктов.
Актуальная ситуация на фронте 6 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 06.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло восемь боевых столкновений, четыре из которых в настоящее время продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиаудара, сбросив 10 управляемых авиабомб, а также совершил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 13 — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре атаки вражеских войск, еще один бой продолжается. Враг пытается продвинуться в районе Волчанска и в сторону Двуречанского.
На Купянском направлении российские оккупанты 10 раз атаковали позиции наших защитников в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Глушковка. В настоящее время три боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Заречное, Новоселовка и в сторону населенного пункта Коровой Яр. Четыре боевых столкновения продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны отразили восемь атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки, Северска, Серебрянки и Федоровки, еще три боестолкновения продолжаются.
На Краматорском направлении наши воины отразили две атаки вблизи населенных пунктов Новомарково и Веролюбовка.
На Константиновском направлении враг совершил девять штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Русин Яр и в направлении Софиевки. Три боевых столкновения до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Никаноровка, Родинское, Дорожное, Новопавловка, Новоэкономическое, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое.
Силы обороны сдерживают напор и отразили уже 26 атак противника, шесть боевых столкновений продолжаются. Наши воины продолжают ударно-розыскные действия в районе Покровска. Враг несет потери.
В Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Январское, Вербовое и Первомайское. Наши воины отразили три вражеских штурма, еще одна атака продолжается.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районе Новониколаевки и в направлении Нового. Все атаки врага были отражены.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку в направлении Антоновского моста.
